Innesto offensivo per la Varesina: ecco Mattia Mauri

Si rinforza ancora la Varesina in questo mercato invernale di Serie D. La società rossoblu, dopo l’arrivo in difesa di Pirola, piazza un bel colpo in attacco assicurandosi le prestazioni di Mattia Mauri.

Attaccante rapido e fastidioso per le difese avversarie, classe 1992, sa bene come si fa a vincere la Serie D avendo conquistato il salto in Serie C con le maglie di Lumezzane e Clodiense nelle ultime due stagioni. In passato è stato anche alla Pro Patria.

Dopo una prima parte di stagione a Piacenza, è arrivato a Venegono Superiore per accrescere l’esperienza e la pericolosità nel reparto d’attacco di mister Marco Spilli.