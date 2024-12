Musica e solidarietà per festeggiare il Natale con il Comitato Unicef provinciale di Varese

L’appuntamento è per domenica 22 dicembre alle 18 al Centro Coordinamento Volontari di via Maspero

Il Comitato Provinciale Unicef di Varese festeggia l’arrivo del Natale con una serata dedicata alla solidarietà e alla musica. L’iniziativa si terrà domenica 22 dicembre nella sala del Centro Coordinamento Volontari di Varese, in via Maspero 20.

Un momento di fresta e un’occasione di condivisione e vicinanza, ma anche un’opportunità per raccogliere fondi a sostegno dei programmi Unicef a favore dei bambini più vulnerabili del mondo.

L’iniziativa prenderà il via alle 18, con l’apertura della sala per momenti di condivisione, il mercatino natalizio e uno scambio di auguri. Dalle 19 inizierà l’evento musicale, che avrà per protagonista il gruppo “03 AM Rock Duo” composto da Massimo Terra e Jennifer Grasso.

Sarà inoltre possibile acquistare prodotti solidali dell’Unicef e le famose Pigotte, realizzate a mano dai volontari Unicef, ideali per regali natalizi che contribuiscono concretamente a migliorare la vita di molti bambini.

L’evento sarà all’insegna della sensibilizzazione sull’importanza dei diritti dei bambini: attraverso il lavoro che l’Unicef svolge quotidianamente in oltre 190 paesi e territori, il sostegno ricevuto permette infatti di garantire accesso all’istruzione, cibo, acqua potabile e protezione ai minori in situazioni di emergenza.

«La serata unirà intrattenimento e riflessione sul valore della solidarietà e sull’impatto che ciascuno di noi può avere con un semplice gesto – dice il presidente del Comitato varesino di Unicef, Nicholas Ottolina – Ogni contributo raccolto durante l’evento sarà interamente destinato ai progetti umanitari dell’Unicef, portando speranza e supporto a chi ne ha più bisogno. Un ringraziamento speciale va alle realtà locali e a tutti coloro che hanno collaborato per rendere possibile questa serata. Il loro impegno testimonia come la comunità possa unirsi per sostenere una causa così importante. In particolare, nell’anno in cui Unicef Italia festeggia il 50° della sua nascita, avvenuta nel 1974, desidero ringraziare tutti i nostri volontari per la loro dedizione. Invito tutta la cittadinanza a partecipare a questa serata speciale. Condivideremo insieme lo spirito del Natale e dimostreremo ancora una volta che la solidarietà può fare la differenza nella vita di molti bambini. Vi aspettiamo numerosi».