Sabato 28 dicembre la tradizionale fiaccolata lungo la via sacra delle cappelle al Sacro Monte di Varese

Tradizionale appuntamento natalizio sabato 28 dicembre per la fiaccolata lungo la via sacra delle cappelle al Sacro Monte.

L’appuntamento, organizzato dalla Parrocchia di Santa Maria del Monte in partenariato con il Comune di Varese e in collaborazione con il Gruppo Alpini di Varese, è per le 20.30 alla Prima Cappella. Si arriverà poi fino alla Terrazza sopra la Fontana del Mosè, dove si sarà un intrattenimento con musiche natalizie a cura dell’Associazione Filarmonica di Comerio, oltre a vin brulé, te, panettone e pandoro.

Sarà presente un servizio di navette (il punto di partenza è stato modificato):

Andata: ore 19.20 e 19.50 Viale Ippodromo (fronte Agenzia delle Dogane) – Viale Aguggiari (Chiesa Kolbe) – Chiesa S. Ambrogio – Bivio Velate – P.le Montanari

Ritorno: ore 22.30 e 23.00 P.le Pogliaghi – P.le Montanari – Bivio Velate – Chiesa S. Ambrogio – Viale Aguggiari (Chiesa Kolbe) – Viale Ippodromo (fronte Agenzia delle Dogane)

Biglietto A/R: € 3,20

In occasione della fiaccolata, verrà aperta in via straordinaria la Cripta romanica del Santuario: prima chiesa costruita sulla montagna, la Cripta conserva importanti testimonianze artistiche ed archeologiche che attestano l’antichità del culto a Santa Maria del Monte. L’entrata sarà ad offerta libera e l’accesso avverrà a piccoli gruppi contingentati.