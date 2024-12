Un magico concerto di Natale a Velate

Anche quest’anno il Corpo Musicale Edelweiss è pronto a regalare emozioni con il tradizionale Concerto di Natale, un evento imperdibile per chi ama la musica e l’atmosfera festiva del periodo natalizio.

Il concerto si terrà il prossimo lunedì 23 dicembre alle ore 21:00, nella suggestiva cornice della Chiesa Parrocchiale di Santo Stefano in Velate a Varese. L’evento sarà diretto dal Maestro Alessandro Ancellotti, che guiderà l’ensemble nella magia delle note natalizie.

Ad arricchire ulteriormente la serata, ci sarà anche un intermezzo canoro a cura della Corale di Avigno e Velate, per una performance musicale che unirà strumenti e voci in un’atmosfera di gioia e condivisione.

Questo concerto rappresenta non solo un momento di celebrazione delle festività, ma anche un’opportunità per ritrovarsi insieme come comunità, immersi in melodie tradizionali e armonie festose. Il Corpo Musicale Edelweiss, con la sua lunga tradizione musicale, continua a essere un punto di riferimento culturale per la zona.