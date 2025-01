Aranciolona, una corsa per tutti nel cuore del Parco Medio Olona

Cresce l’attesa per la 15esima edizione dell’Aranciolona di Olgiate Olona, un evento ludico-motorio aperto a tutti, organizzato da P&C Podismo e Cazzeggio asd.

L’appuntamento è per domenica 9 febbraio, con partenza libera dalle 8 alle 9.30. Il ritrovo è fissato al Centro Sportivo Gerbone di Olgiate Olona.

Tre i percorsi, per permettere a tutti di partecipare, secondo i diversi livelli di preparazione. Il più semplice, 8 chilometri è ideale per principianti o per chi vuole godersi una passeggiata nella natura. Il percorso di 13 chilometri è perfetto per chi desidera una distanza intermedia, mentre per i più allenati c’è il percorso da 19 chilometri.

Tutti i percorsi sono prevalentemente boschivi e si sviluppano lungo la ciclabile del Parco Medio Olona, regalando panorami suggestivi e un contatto diretto con la natura.

Una delle peculiarità di questa manifestazione è la partenza libera che dà a tutti la possibilità di affrontare la corsa al proprio ritmo. L’evento si concluderà ufficialmente alle 12,30.

L’organizzazione ha predisposto tre punti ristoro lungo il percorso: ai Calimali di Fagnano Olona. all’agriturismo Le Balzarine e alla vecchia stazione della Valmorea di Marnate All’arrivo, i partecipanti saranno accolti con un ristoro finale, con la tradizionale pasta e fagioli preparata da “Le Gourmet by Tondini” di Sumirago.

L’evento è stato pensato dagli organizzatori per offrire ai partecipanti un’esperienza sicura e confortevole. Saranno disponibili spogliatoi con docce e deposito borse, massaggi gratuiti post-corsa a cura di Phoenix Massoterapia, assistenza medica con ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio, servizio di sicurezza da parte di La Patria Vigilanza e Sicurezza Tecnologica e infine supporto sul percorso grazie ai volontari di P&C, alla Polizia locale di Olgiate Olona e alla Protezione civile.

La quota di partecipazione è di 5 euro e può essere pagata anche online sul sito ufficiale www.podismoecazzeggio.it. Le iscrizioni sono aperte fino al 7 febbraio per gruppi e società (minimo 20 iscritti), mentre i singoli potranno registrarsi sul posto entro le 9.25 del 9 febbraio.

Sono previsti premi per i gruppi con almeno 20 iscritti e tutti i partecipanti riceveranno in omaggio una shopper con arance dell’Aranciolona, fino ad esaurimento scorte.

L’Aranciolona non è solo sport e divertimento, ma anche solidarietà: parte del ricavato sarà infatti devoluto in beneficenza all’associazione Revolution Aps di Busto Arsizio, impegnata nel supporto ai ragazzi autistici.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare gli organizzatori: Maurizio: 340 4820810 oppure Dario: 348 4412178 email: info@podismoecazzeggio.it QUI la locandina

(Foto di Emilia e Giuli dal sito www.podismoecazzeggio.it