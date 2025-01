Grande Ospedale della Malpensa: al via il concorso internazionale di progettazione

Prosegue il cammino verso il nuovo ospedale unico tra Busto Arsizio e Gallarate. L’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. ha ufficialmente bandito un concorso internazionale per la progettazione del Grande Ospedale della Malpensa, una nuova infrastruttura sanitaria destinata a diventare un polo di riferimento per la cura delle patologie acute di media e alta complessità. La struttura sorgerà a Beata Giuliana, nella zona nord-ovest del territorio di Busto Arsizio, al confine con Gallarate.

Il progetto punta a riunire i servizi attualmente offerti dagli ospedali di Busto Arsizio e Gallarate in un’unica sede moderna e innovativa, con particolare attenzione all’accoglienza, alla sostenibilità e all’integrazione con il territorio. La vicinanza con l’Aeroporto di Milano Malpensa conferirà alla struttura una dimensione di rilievo nazionale e internazionale, rendendola un punto nevralgico anche per situazioni di emergenza sanitaria grazie alla connessione con l’Hub Regionale per le Emergenze di Gallarate.

La procedura concorsuale, che si svolgerà in modalità anonima sulla piattaforma “concorsiarchibo.eu”, prevede una preselezione per individuare i cinque studi ammessi a presentare le proposte. La scadenza per l’invio della documentazione di preselezione è fissata al 20 marzo 2025. In palio un montepremi complessivo di 1,6 milioni di euro, con un premio di 1 milione al vincitore.

L’investimento complessivo previsto per la realizzazione del progetto è stimato in 440 milioni di euro, comprensivi di lavori, spese di progettazione e collaudi.