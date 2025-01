“Hyperdesign, Hyperdesigner”: al MA*GA un seminario sulle trasformazioni del design moderno

Il Museo MA*GA e il Premio Gallarate, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti PPC Varese, presentano il seminario di approfondimento “Hyperdesign, Hyperdesigner” a cura di Chiara Alessi, curatrice della mostra Hyperdesign. XXVII Premio Gallarate in corso al MA*GA fino al 2 marzo 2025.

La giornata di studi si terrà sabato 18 gennaio 2025 dalle 10 alle 14 nella Sala Arazzi del Museo MA*GA, e sarà un’ulteriore possibilità di scoperta e analisi dei fenomeni del design a partire dagli anni 2000.

In dialogo con Chiara Alessi alcuni dei protagonisti della mostra HYPERDESIGN: Parasite 2.0; Cheap; D-air Lab; Giacomo Moor per Liveinslums; Giulio Iacchetti per Internoitaliano; Prof. Adolfo F. L. Baratta, Università Roma Tre e Katja Besseghini, Presidente Fondazione Tetrabondi Onlus per Parco Inclusivo Universale; Sex & the City; Studio Folder.

Gli obiettivi del seminario sono quelli di inquadrare il cambiamento della professione del designer in relazione con le istanze del nuovo millennio esplorando quali siano le domande del design dopo la caduta del mito del Novecento. A partire dal progetto per una mostra sul design Dopo gli Anni Zero, verrà ripercorsa l’avventura di progetti e processi in territori che travalicano competenze, interlocutori, materiali e tipologie tradizionali, cercando di articolare il proprio ruolo intorno ai bisogni cruciali del nostro presente: dall’autoproduzione al digitale, dal lavoro alle questioni di genere, dal clima alle disabilità, dal design for each al design for all e viceversa.

La giornata è promossa in collaborazione con l’Ordine degli Architetti PPC Varese, con il quale il MA*GA ha all’attivo la rassegna di incontri Dialoghi di Design, giunta alla sua terza edizione.

L’evento è gratuito e a ingresso libero; agli Architetti partecipanti saranno riconosciuti 2 CFP.