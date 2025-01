Lo sguardo contemporaneo del designer, al Maga di Gallarate il seminario Hyperdesigner

Una mattina intensa e partecipata quella che si è tenuta sabato 18 gennaio al Museo MA*GA di Gallarate in occasione del seminario HYPERDESIGN, HYPERDESIGNER curato da Chiara Alessi e realizzato in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Varese e il Premio Gallarate.

Galleria fotografica Il Seminario Hyperdesign al Maga di Gallarate 4 di 10

Nella Sala Arazzi del Museo un pubblico variegato per età e interessi ha potuto ascoltare le diverse esperienze del percorso di realtà provenienti da tutta Italia. Grazie al loro sguardo, il convegno ha restituito una fotografia su come è cambiata la professione del designer oggi ma anche il ruolo che può avere nel nostro quotidiano.

Dopo i saluti iniziali a cura di Emma Zanella, direttrice del MA*GA, ha presto la parola Chiara Alessi che ha sottolineato: «Quella che troviamo qui negli spazi del Museo è una selezione dei 14 progetti che hanno partecipato alla 27esima edizione del Premio Gallarate. Ai progettisti e designer abbiamo chiesto idee che aiutassero a raccontare cosa è successo negli ultimi vent’anni in Italia. È nata così questa esposizione, racconta la trasformazione del ruolo del designer e della designer che esce dai confini tradizionali e dalle tipologie della casa, dagli interlocutori storici e inizia a dialogare con quello che sta all’esterno, con un altrove diverso con soggettività alternative e con le urgenze tematiche del contemporaneo».

Gli interventi del design infatti non si limitano ad essere “concetti” astratti o oggetti come spesso si pensa, ma si pongono anche come mezzo per affrontare le sfide del nuovo millennio, dall’ambiente, alle esigenze quotidiane di ogni individuo.

Nella sala del Museo si sono alternati alcuni dei protagonisti della mostra HYPERDESIGN: Parasite 2.0; Cheap; D-air Lab; Giacomo Moor per Liveinslums; Giulio Iacchetti per Internoitaliano; Prof. Adolfo F. L. Baratta, Università Roma Tre e Katja Besseghini, Presidente Fondazione Tetrabondi Onlus per Parco Inclusivo Universale; Sex & the City; Studio Folder.

La mostra HYPERDESIGN: è visibile al Museo MA*GA di Gallarate fino al 3 marzo.