Piazzamenti importanti per la Canottieri Luino a Eupilio

La Canottieri Luino ha partecipato, sabato 18 e domenica 19 gennaio, alla Rowing Winter Challenge, tappa nazionale di gran fondo inserita nel calendario della Federazione Italiana Canottaggio e programmata all’interno del bacino remiero del lago di Pusiano.

Galleria fotografica La Canottieri Luino si distingue alla Rowing Winter Challenge sul lago di Pusiano 4 di 6

Sabato tre piazzamenti da registrare: il secondo posto per Vanessa Bianchi in 7,20 allieve C, il sesto per Giulia Gomiero in 7,20 allieve C e il ventitreesimo per Francesco Putignano nel singolo Under 17.

Domenica in gara altri quattro equipaggi con i seguenti risultati: quinto posto per il 4 di coppia allieve C di Laila Funaro, Emma Donnarumma, Alessandra Camboni e Gea Luca, sesto per il 4 di coppia allievi C di Martino Scalfone, Tommaso Seminatore, Carmine Melone e Leonardo Mechelli, settimo posto per il 4 di coppia Under 17 di Tiago Funaro, Emanuele Buzzi, Valentino Arioldi e Emanuele Fognini, nono per il 4 di coppia master 43-55 di Luca Manzo e Fabrizio Sorrentino insieme a Giovanni Ecca e Gabriele Talamona della Canottieri Varese.