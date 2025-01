Una maxi vasca per evitare gli allagamenti, così Cislago affronta il cambiamento climatico

Costruire una vasca interrata capace di convogliare e raccogliere l’acqua proveniente dalle aree agricole, evitando allagamenti e disagi per i cittadini. Ma non solo: realizzare anche una pista ciclabile, rendendo l’intera zona sempre più a misura di cittadino.

Accade a Cislago, in via Cavalieri di Vittorio Veneto, dove – grazie alla stesura dello Studio comunale di gestione del rischio idraulico – l’amministrazione comunale ha messo a fuoco le priorità di un territorio ad alto rischio idrogeologico, come dimostrato anche dai recenti allagamenti.

«Abbiamo redatto un documento prezioso, volto a evidenziare le criticità del paese, per poi passare ai fatti, programmando interventi mirati e coordinati, volti a rendere Cislago un comune sempre più resiliente» commenta con orgoglio il sindaco Stefano Calegari. Con il cambiamento climatico, infatti, in caso di piogge intense la portata dell’acqua che non viene assorbita aumenta in maniera consistente e tende ad accumularsi in breve tempo. Le reti di drenaggio potrebbero quindi non essere in grado di accoglierla completamente. La conseguenza più visibile di questo fenomeno sono gli allagamenti o le inondazioni a cui purtroppo ci stiamo “abituando”. Ecco perché il principio di invarianza idraulica non può più essere ignorato.

Quello di Cislago è dunque un esempio di attuazione del piano regionale che prevede come tutti i comuni debbano redigere il loro documento di gestione del rischio idraulico. Per i comuni che hanno la necessità di un supporto tecnico, Alfa si mette a disposizione proponendo una convenzione dedicata.