Al via “Lazio Experience”, un’opportunità immersiva per scoprire eccellenze e sapori laziali

Il progetto “Lazio Experience” si appresta a trasformare il litorale romano in una meta privilegiata per gli appassionati di cultura ed enogastronomia. Promossa da Alfacomunicazione APS con il sostegno della Regione Lazio, Arsial e il patrocinio del Comune di Fiumicino, l’iniziativa si svolgerà dal 28 febbraio al 2 marzo, coinvolgendo giornalisti e professionisti del settore food & beverage provenienti da tutta Italia.

L’obiettivo è far conoscere prodotti di alta qualità, spesso poco noti al di fuori della regione, creando connessioni dirette tra produttori locali e i media di settore. L’evento rappresenta un’opportunità immersiva per scoprire sapori autentici e storie di eccellenza, posizionando il Lazio come punto di riferimento nel panorama culinario nazionale.

I protagonisti dell’eccellenza laziale

Durante le due giornate dell’evento, i partecipanti avranno l’occasione di visitare la Necropoli di porto, in collaborazione con la DMO Borghi Etruschi, e degustare una selezione di prodotti tipici, tra cui:

Pasta semi-integrale “La MIA Pasta” dei F.lli Troiani di Ponzano Romano, abbinata al “fagiolo a suricchio”, Presidio Slow Food del Piglio

Olio ExtraVergine Lazio, con una degustazione guidata di tre oli del territorio: Mulino7cento Bio, Frantoio Fratelli Narducci (Sabina DOP) e Maccarese SPA.

Miele di Apicoltura Maria Fiorentini (Testa di Lepre) e mandorle tostate di Maccarese SPA

Bevanda Chinottissimo dell’azienda Pneri (Roma) e la birra artigianale di Podere 676 (Maccarese)

Formaggi tipici come il Caciofiore dell’azienda Acquaranda (Trevignano) e il Cacio di Genazzano dell’azienda biologica L’Oca Bianca (Cave).

Mozzarella di bufala e stracchino fresco di latte di bufala del Caseificio Nonna Pitta (Amaseno), premiato tra le cinque migliori mozzarelle del Centro Italia secondo Gianni Pignataro

Pane integrale ai semi Lievito 96, a lievitazione naturale, e verdure fresche della Coop Agricola Adua

Vini Solis Terrae, azienda di Maccarese, espressione autentica del territorio: 5 ettari coltivati a viti, divisi a metà tra vitigni rossi, Montepulciano e Syrah, e metà vinificati in bianco, con Vermentino, Viogner e Bellone. In degustazione: Bullule (spumante brut), Goccia ambrata, Doc Roma Bellone, Doc Roma Rosso, Syrah

Show cooking e degustazioni guidate

L’evento si articolerà in un’esperienza che include show cooking ospitato presso Officina Alimentare a Fiumicino, come la preparazione della tradizionale zuppa di pesce con pescato fresco della marineria di Fiumicino, curato dalla Chef Anna Maria Palma. Nota per la sua capacità di coniugare tradizione e innovazione culinaria, la chef guiderà i partecipanti in un viaggio tra sapori autentici e tecniche di alta cucina. In cucina e in sala l’apporto degli studenti dell’Istituto Alberghiero Baffi di Fiumicino. Protagonista anche il cuoco dell’Alleanza slow food, Stefano Salvemme.

Prevista una visita con degustazione presso Podere 676 (Maccarese), il birrificio artigianale con annesso luppoleto offre un’esperienza unica nella produzione di birre locali, con una degustazione guidata alla scoperta dei sapori del territorio.

Grazie alla collaborazione con Anso – Associazione Nazionale Stampa Online, il tour vedrà la partecipazione di testate giornalistiche, blogger e influencer provenienti da diverse regioni italiane, con lo scopo di far conoscere fuori dai confini regionali le eccellenze del Lazio. I giornalisti saranno ospiti nella bellissima location dell’Hotel Tiber a Fiumicino.

IL PROGRAMMA