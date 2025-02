Franco svizzero sempre più forte. Chi guadagna con il cambio a 0,93

Prosegue la corsa del franco svizzero. La valuta elvetica ha raggiunto oggi, venerdì 28 febbraio, la sua quotazione più alta dall’inizio dell’anno, attestandosi a 1,07 euro. Già dagli ultimi mesi del 2024 la moneta svizzera, simbolo di stabilità, aveva consolidato il periodo di rafforzamento dovuto in gran parte all’incertezza della politica internazionale.

Un quadro che era stato previsto in parte dagli esperti di politica monetaria proprio per le caratteristiche di bene rifugio che il franco svizzero – così come l’oro – riveste rispetto a valute di altri paesi. Come sempre in questi casi, il cambio è favorevole per i lavoratori frontalieri che potranno contare su buste paga più pesanti ma anche per gli svizzeri che potranno trovare più conveniente fare acquisti oltre confine o viaggi all’estero.