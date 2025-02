Il Comitato Commercianti di Busto Arsizio risponde alle critiche: “Tutti devono fare la loro parte”

Sarah Leoni, presidente del Comitato Commercianti del Centro di Busto Arsizio, ha risposto con fermezza e rispetto alle osservazioni sollevate nell’articolo recentemente pubblicato sulla situazione del commercio cittadino.

«Siamo consapevoli delle difficoltà che il commercio sta attraversando, sia a livello locale che europeo. La concorrenza dell’e-commerce, la ridotta capacità di spesa delle famiglie e il cambiamento delle abitudini di acquisto sono fattori innegabili» – afferma Leoni. Il Comitato, tuttavia, ha sempre svolto un ruolo di ascolto e supporto per gli imprenditori, portando le loro istanze ai tavoli decisionali.

Il periodo post-natalizio è stato difficile per molti esercenti, ma secondo Leoni il Comitato ha lavorato per garantire eventi che potessero favorire l’intero centro: «Comprendiamo le preoccupazioni, ma non possiamo attribuire la responsabilità esclusivamente all’amministrazione comunale o al Comitato. Tutti – commercianti, cittadini e istituzioni – devono fare la loro parte. Anche l’illuminazione delle vetrine fino a mezzanotte, come previsto dal Regolamento Comunale, contribuisce alla vivibilità del centro».

Sulle critiche alla programmazione degli eventi, Leoni ha chiarito che il Comitato ha già calendarizzato le iniziative fino a dicembre, in accordo con l’Amministrazione. «Siamo sempre disponibili al dialogo per migliorare la nostra offerta, ma serve un impegno condiviso. Le lamentele espresse tramite la stampa, anziché attraverso un confronto diretto, ci hanno sorpreso».

Anche l’assessore al Commercio di Busto Arsizio, Matteo Sabba, è intervenuto nel dibattito: «Non basta portare persone in centro per garantire un aumento degli incassi. È l’offerta commerciale che attira i clienti. Se un prodotto non funziona, non è colpa dell’amministrazione». Sabba ha inoltre consigliato «la necessità per qualcuno di rinnovare alcune vetrine e analizzare le strategie di vendita».

Sul tema dell’illuminazione, l’assessore ha assicurato un confronto con A2A e il settore lavori pubblici per individuare possibili miglioramenti. Inoltre, ha annunciato la presentazione imminente del calendario di “BA Primavera”, con eventi distribuiti durante tutti i weekend per garantire un’animazione costante del centro.

Sabba ha infine invitato i commercianti a partecipare attivamente alle decisioni del Comitato: «Se il CCCC non è più rappresentativo per questi commercianti c’è solo una cosa da fare: entrate a farne parte e cambiate le cose da dentro. La collaborazione è fondamentale per il rilancio del commercio di Busto Arsizio».