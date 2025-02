“La vedova allegra” al Salone Estense

L’appuntamento è per domenica 23 Febbraio 2025 alle ore 15:30 al Salone Estense di Varese dove gli “Amici della Lirica Francesco Tamagno”, con il Patrocinio del Comune di Varese, presentano in forma semiscenica l’Operetta “La vedova allegra” di Franz Lehar composizione perfetta per trascorrere un pomeriggio in allegria.

La “ Vedova Allegra” è uno di quei titoli talmente noti che si tramandano da madre in figlio, simbolo di spensieratezza ma anche di sottile sensualità.

Il compositore ungherese Franz Lehar con questa “opera” ha dato al valzer una potente carica: il valzer, non è una danza ma un sentimento che si balla, si canta si sogna. Ad interpretare la parte di Hanna Glawari sarà il soprano Antonella Romanazzi, mentre il Tenore Allan Rizzetti sarà il Conte Danilo, Il coro S. Giovanni Battista di Caravate saranno: Grisette, Parigini, Pontevetrini.

Al pianoforte il Maestro Dario Cadario. Voce narrante Walter Longobardi.

Biglietti 15/15 Euro – info ASS. AMICI DELLA LIRICA FRANCESCO TAMAGNO APS VARESE