“L’Incombenza delle Cose”: il noir varesino arriva al Multisala Impero

Dopo il successo della prima a Busto Arsizio, dove i biglietti sono andati esauriti in pochi giorni, il nuovo film “L’Incombenza delle Cose” arriverà lunedì 11 marzo al MIV – Multisala Impero di Varese. L’evento si preannuncia altrettanto atteso: restano disponibili solo poche file di posti.

Il lungometraggio, prodotto e diretto da Matteo Ballarati e Federica Crippa, è il terzo lavoro della casa di produzione indipendente Cactus Production, realizzato in coproduzione con Independent Movie Productions e in collaborazione con Kravefilms.

“L’Incombenza delle Cose” è un noir ambientato negli anni ’50, girato interamente in provincia di Varese con un’accurata ricostruzione storica e scenografica. Il cast vede tra i protagonisti Fabrizio Rocchi, Anna Haholkina, Simone Murru e Daniele Marcheggiani, che danno vita a una storia densa di atmosfere e tensione.

Dopo il grande riscontro ottenuto con le precedenti produzioni, Ballarati e Crippa consolidano con questo film il loro stile, caratterizzato da un forte richiamo ai generi classici del cinema e da un’estetica curata nei minimi dettagli.

Per gli appassionati di cinema e per chi ama le produzioni indipendenti, la proiezione al Multisala Impero sarà un’occasione per scoprire un film girato nel territorio, che unisce talento locale e ambizione cinematografica.

La serata del 10 marzo a Busto Arsizio ha registrato il tutto esaurito in tre giorni, e anche per la proiezione a Varese i biglietti stanno andando a ruba. Un segnale forte dell’interesse del pubblico per un progetto che valorizza il territorio e il cinema di qualità.