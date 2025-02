Quando l’amore non è solo per coppie: San Valentino alla Galleria Boragno

È San Valentino e la Galleria Boragno di Busto invita a “scoprire l’emozione più bella del mondo: l’amore”. Come? Con la mostra “Amore. Lo straordinario nell’ordinario” di Elena Mihailo Pensa, che nel giorno degli innamorati ha visto il proprio vernissage.

Non individualismo, ma comunità

È la professoressa Goracci a introdurre alla mostra, presentando il tema del festival “Ragione e sentimento”: quale miglior sentimento dell’amore? Ha ricordato che Filosofarti non è esclusivo per i filosofi, ma che si tratta di un «momento di dialogo e di confronto» fondamentale per «la crescita culturale, base di una crescita umana». Precisando che il 14 febbraio non è solo la giornata delle coppie, Goracci ha aggiunto che un ulteriore scopo della manifestazione è fare comunità perché «le tentazioni all’individualismo sono tante».

Attimi di sentimento

L’intervento emozionato e emozionante di Licia Salerno, docente e collega dell’artista, ha portato alla luce l’abilità di Mihailo Pensa nel fotografare «sguardi sul mondo, dettagli che sfuggono alla realtà quotidiana» e nel «fermare il tempo nelle sue opere».

La mostra, infatti, si compone di scatti fotografici raccolti dall’artista in un lustro che ritraggono frammenti di vita quotidiana e divertenti forme che danno vita ad un sorriso sui visi di chi le osserva.

Elena Mihailo Pensa, artista e arte-terapeuta

L’autrice di Amore. Lo straordinario nell’ordinario si è raccontata come arte-terapeuta: «Cerco di dare sicurezza ai bambini, il mio obiettivo è che usino la matita ma non la gomma. Possono mettere da parte un progetto e riprenderlo dopo, possono modificare, ma non cancellare: la loro espressività è importante».

Elena Mihailo Pensa ha confessato in seguito come stesse dritte da insegnante siano state quelle che le hanno permesso di realizzare la mostra. Il suo «occhio curioso» e la sua routine – «esco di casa, prendo il telefono, scatto, scatto e scatto ancora» – le hanno consentito di scorgere l’intimo della nostra società e del mondo in cui viviamo.

Prima che il pubblico si perdesse tra le sue opere, l’artista ha suggerito: «cogliete l’attimo e lasciatevi trasportare in questo mondo magico per scoprire l’emozione più bella del mondo: l’amore».

Ménage à trois: Elena Mihailo Pensa, Galleria Boragno e associazione Revolution

Elena Mihailo Pensa collabora con Revolution, associazione dedicata ai ragazzi e alle ragazze con neurodivergenze. Come racconta la presidente Federica Colombo, «i ragazzi l’anno amata da subito, non è facile proporre loro attività, ma con lei è stato amore a priva vista; sappiamo che l’arte è uno dei mezzi attraverso cui ogni persona può essere protagonista della propria vita sociale».

Le opere in mostra infatti sono acquistabili con offerta a partire da 30 euro, contributo che andrà a sostegno di Revolution e delle sue proposte.