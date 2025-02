Quello che le donne non dicono con Al Borde torna a Materia

Dopo il grande successo della prima, Al Borde tornerà a Materia il 15 marzo con un nuovo spettacolo. Sarà frutto del loro percorso artistico, ma anche dei risultati dei tre laboratori che si terranno sempre nello spazio di Sant’Alessandro a febbraio.

Cosa succede quando una semplice domanda diventa il cuore di un progetto artistico? Per Al Borde, compagnia teatrale che ha fatto del “non detto” la sua missione, la risposta è un viaggio emozionante nell’universo delle emozioni e delle esperienze femminili. Tutto è iniziato con lo spettacolo “Quello che le donne non dicono”, durante il quale il pubblico veniva invitato a rispondere anonimamente alla domanda: “Cos’è che non dici?”.

Una semplice scatola, posizionata all’ingresso, si è presto trasformata in un contenitore di segreti e confidenze, rivelando il profondo bisogno di esprimere ciò che spesso rimane silente. Questo flusso di emozioni ha spinto Al Borde a collaborare con CART Onlus, un’associazione di psicologi e psicoterapeuti, per affrontare con sensibilità e competenza i temi emersi, ampliando il progetto per abbracciare questioni che riguardano le donne in modo trasversale.

Il progetto si sviluppa attraverso spettacoli teatrali che danno voce alle storie delle donne, laboratori pensati per offrire uno spazio sicuro di condivisione e confronto, e un podcast (CLICCA QUI per ascoltarlo) che continua ad approfondire i temi del “non detto” con nuove prospettive.

Al Borde a Materia: un viaggio tra arte e introspezione

Il progetto proseguirà con tre Elaboratori tematici, sempre a Materia, pensati per affrontare e condividere questioni legate all’universo femminile in un contesto sicuro e protetto. I laboratori offriranno un’opportunità per esplorare emozioni, relazioni e dinamiche spesso inesplorate:

– Venerdì 14 febbraio, ore 17:30: un laboratorio attivo e interattivo che punta sul confronto, l’elaborazione e l’ascolto, che permetterà di fare affiorare il “non detto’’ e di affrontarlo in gruppo mantenendo l’anonimato, con la supervisione di una psicoterapeuta del gruppo Cart Onlus.

– Venerdì 21 e 28 febbraio, ore 17:30: un laboratorio tematico su ciò che le donne non dicono all’interno (o a causa) delle relazioni di coppia.

Il percorso si concluderà il 15 marzo con un secondo spettacolo teatrale, ispirato alle riflessioni e agli spunti emersi durante i laboratori.

Il viaggio di Al Borde troverà una dimensione ulteriore su VareseNews, con una rubrica dedicata al tema del “non detto”. La rubrica, che trovate CLICCANDO QUI, darà spazio alle donne, invitandole a proporre, in modo anonimo e tramite un apposito form online, temi e riflessioni legati alle emozioni e ai silenzi non espressi.

Le tematiche raccolte saranno analizzate da una psicologa di CART Onlus, che risponderà e offrirà approfondimenti attraverso la rubrica. Questo spazio non sarà solo una finestra di ascolto, ma anche un’opportunità per dare visibilità e significato a esperienze spesso marginalizzate, favorendo una maggiore consapevolezza collettiva.