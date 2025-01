“Cos’è quello che non dici?”: su VareseNews una rubrica per dare voce alle donne

Un nuovo spazio prende forma su VareseNews: una rubrica dedicata al “non detto”, ispirata dal progetto della compagnia teatrale Al Borde in collaborazione con CART Onlus. L’obiettivo è quello di creare un luogo virtuale di ascolto e dialogo, dove le donne possono, condividere, in forma anonima, pensieri, riflessioni ed emozioni che spesso rimangono taciute.

Come funziona

Partecipare è facile e sicuro. Le donne interessate possono compilare un form online, disponibile in fondo all’articolo, per condividere in forma anonima esperienze, difficoltà o riflessioni legate al tema del “non detto”.

Ogni tematica raccolta sarà esaminata da una psicologa del team CART Onlus, che offrirà risposte e approfondimenti attraverso la rubrica. Le storie condivise diventeranno così una risorsa preziosa per altre donne, aiutandole a riconoscersi in esperienze comuni, a sentirsi meno sole e a trovare spunti per affrontare i propri silenzi.

Uno spazio per trasformare il silenzio in dialogo

La rubrica nasce come estensione naturale del progetto di Al Borde, che esplora le emozioni e le storie delle donne attraverso il teatro, i laboratori e il podcast. Questo spazio su VareseNews rappresenta un ulteriore passo per dare voce a ciò che spesso rimane inesprimibile, creando un dialogo aperto e inclusivo.