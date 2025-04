Sigilli a slot machine illegali a Gazzada Schianno, sanzionati i gestori

A Gazzada Schianno, nell’ambito di un’operazione finalizzata alla tutela della legalità e della sicurezza della comunità, sono stati apposti sigilli a sei apparecchi VLT-SLOT, le slot machine, risultati illegali. A carico dei gestori responsabili sono state applicate sanzioni amministrative per un importo che raggiunge diverse decine di migliaia di euro.

Il blitz è stato il risultato di un’accurata attività di controllo da parte della Polizia Annonaria, che ha permesso di accertare l’installazione non autorizzata di tali apparecchi sul territorio comunale. L’intervento ha avuto luogo in zone strategiche, vicine a luoghi sensibili come oratori, centri di aggregazione e strutture sanitarie, al fine di prevenire fenomeni di ludopatia e tutelare le economie familiari.

Questo intervento si inserisce in un più ampio piano di contrasto alla ludopatia, un obiettivo da sempre sostenuto con forza dal Sindaco e dall’Amministrazione Comunale.

L’operazione proseguirà con l’impegno a garantire la legalità e la protezione della comunità.

«L’intervento sanzonatorio disposto dal nostro Comune, dimostra l’attenzione che poniamo sul problema della ludopatia – dice il sindaco Stefano Frattini – Poiché la diffusione del gioco d’azzardo è un fenomeno complesso in continua crescita, è necessario contrastare la diffusione dell’offerta per tutelare minori, anziani e soggetti fragili. La ludopatia, come tutte le dipendenze, ha bisogno di una presa in carico professionale che viene offerta sia dal servizio pubblico, Ats Insubria, sia da enti del terzo settore, come l’Associazione Azzardo e Nuove Dipendenze».