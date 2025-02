Torna lo Stendipanni Chic sabato pomeriggio ad Azzate

Solo oggetti e capi di marca per l’appuntamento speciale con il mercatino solidale delle Mamme in cerchio del 15 febbraio alle 15 in via Volta

Sperimentato con successo prima di Natale, torna ad Azzate lo Stendipanni Chic, una versione speciale del mercatino solidale delle Mamme in cerchio, riservata a una stretta selezione di prodotti degni di nota.

Appuntamento sabato 15 febbraio, dalle ore 15 alle 18.30, non in negozio ma nella sede delle Mamme in cerchio, in via Volta 44 ad Azzate.

Qui saranno esposti per l’occasione oggetti e capi di abbigliamento di marca assieme a quelli più particolari e curiosi che arrivano allo Stendipanni. Tutti usati, ma in ottimo stato e con un fascino particolare.

Come sempre il ricavato dell’iniziativa servirà a finanziare le iniziative a sostegno della maternità e per le famiglie in difficoltà promosse dalle Mamme in Cerchio.