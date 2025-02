Un San Valentino all’insegna del gusto da Al Posto Giusto di Masnago: una cena speciale per celebrare l’amore

San Valentino si avvicina e con esso l’opportunità di regalarsi una serata all’insegna del romanticismo e della buona cucina. Per l’occasione Al Posto Giusto di Masnago propone un menù speciale, studiato per sorprendere il palato e creare un’atmosfera unica.

Un viaggio di sapori dall’antipasto al dolce

La serata si apre con un’elegante entrée di benvenuto, accompagnata da un cocktail creato appositamente per celebrare l’amore. Un inizio perfetto per entrare nel mood romantico della serata.

A seguire, l’antipasto propone un’esplosione di freschezza e sapori raffinati: salmone marinato agli agrumi, arricchito dalla dolcezza della cipolla di Tropea all’aceto balsamico e da una sorprendente maionese ai frutti di bosco e aneto. Per chi ama le tartare, la proposta di tartare vodka e lime aggiunge un tocco di vivacità e raffinatezza.

Il percorso gastronomico continua con i primi piatti, dove il mare incontra le sfumature agrumate e aromatiche: un delicato risotto al mojito con crudo di scampi, che unisce la cremosità del risotto con la freschezza della menta e del lime. In alternativa, i tradizionali e prelibati ravioli del plin, un classico della cucina piemontese, per chi ama la pasta ripiena.

Per il secondo, il menù offre un equilibrio tra mare e terra. Gli amanti del pesce potranno gustare dei bocconcini di tonno in crosta di erbe, serviti con un originale millefoglie di patate e maionese alle mandorle, una combinazione di sapori e consistenze irresistibili. Per chi preferisce la carne, l’asado di manzo affumicato rappresenta una scelta ricercata, perfetta per chi ama il gusto deciso e avvolgente della carne cotta lentamente.

A concludere in dolcezza la cena di San Valentino, il dessert perfetto per suggellare l’atmosfera romantica: un semifreddo alle fragole e lime, che unisce la cremosità del dolce alla freschezza della frutta, regalando una nota delicata e piacevole al termine della cena.

Un’esperienza da vivere in coppia

Un menù come questo è molto più di una semplice cena: è un’esperienza da condividere, un viaggio attraverso sapori e sensazioni pensati per creare un’atmosfera speciale. Ogni piatto è stato ideato per sorprendere e coccolare il palato, rendendo la serata di San Valentino un momento da ricordare.

Che sia per una coppia di lunga data o per un amore appena sbocciato, una cena così rappresenta un modo perfetto per celebrare i sentimenti e concedersi una pausa dalla routine quotidiana. Perché, alla fine, l’amore passa anche attraverso il cibo e la condivisione di sapori unici e indimenticabili.

Il locale in via Amendola 7 a Varese è aperto tutti i giorni, sia a pranzo che a cena. Il giovedì e venerdì a pranzo si può gustare anche la pizza, mentre la collaborazione con il prestigioso marchio piemontese La Granda porta in tavola carni di Fassona Piemontese di qualità eccellente.

Non solo cibo: il ristorante propone anche serate a tema ed eventi speciali.

Prenota il tuo San Valentino speciale.

Per informazioni e prenotazioni, contattare:

Al Posto Giusto

Indirizzo: Via Amendola 7, Masnago (Varese)

Telefono: 375 886 5600

Sito: alpostogiustovarese.it

IG: ristorante_alpostogiustovarese