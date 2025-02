UYBA travolta a Novara. 3-0 senza appello al Pala Igor

Serata difficile per la UYBA al Pala Igor di Novara, dove la squadra di coach Bernardi ha imposto la propria legge con un netto 3-0 (25-11, 25-15, 25-18). Le farfalle, prive di Rebecca Piva (a casa con la febbre), non sono mai riuscite a entrare realmente in partita, subendo l’intensità e l’equilibrio delle avversarie.

Novara ha messo subito in chiaro le gerarchie, trovando grande solidità anche grazie alla prestazione di Tolok, top scorer della serata con 15 punti, schierata in posto 4 per lasciare spazio a una Mims dominante in posto 2 (14 punti e MVP con il 63% in attacco). Da sottolineare anche l’ottima prova di Ishikawa, che ha contribuito con 13 punti e un’efficienza offensiva del 57%.

Le biancorosse hanno sofferto in tutti i fondamentali, a partire dalla ricezione, con ben 7 ace subiti, fino al muro-difesa, che non è riuscito a contenere il 58% offensivo della Igor. Anche l’attacco della UYBA ha faticato a trovare soluzioni efficaci: la miglior realizzatrice è stata Lazic con soli 6 punti, e la squadra ha chiuso con un misero 29% complessivo in attacco.

Nel tentativo di invertire la rotta, coach Barbolini ha provato diverse soluzioni nel terzo set, inserendo Frosini per Obossa, Howard per Sartori e Lualdi per Van Avermaet, ma senza riuscire a frenare la determinazione delle padrone di casa guidate da Bosio.

La capitana Giuditta Lualdi non cerca scuse, ammette una prestazione troppo sottotono ma sottolinea anche le difficoltà di una settimana con tre partite contro le più forti del campionato (Milano domenica scorsa, Conegliano mercoledì e infine Novara): “Oggi abbiamo messo in campo una prestazione molto al di sotto delle nostre possibilità. Siamo deluse, puntiamo a molto più di questo, anche se va detto che Novara non ci ha concesso niente. Noi abbiamo sbagliato troppo e sicuramente aver giocato tre partite ravvicinate contro avversarie così forti ci ha messo ancor più in difficoltà. In ogni caso parziali persi a 11 e 15 non sono da Busto, non ce lo meritiamo noi nè i nostri tifosi che anche oggi erano qui per noi. Resettiamo subito approfittando della settimana senza gare e ci prepariamo per il finale di stagione”.

La partita

Nel primo set, la squadra di casa parte forte con Tolok e Mims protagoniste sia in attacco che al servizio (7-2). La UYBA prova a reagire con Kunzler e Lazic (9-5), ma Novara allunga con un muro di Aleksic (12-5). Le farfalle soffrono in tutti i fondamentali e, nonostante i cambi di Barbolini, non riescono a contenere la spinta avversaria. Un ace di Bonifacio sancisce il 20-9, mentre Ishikawa chiude il parziale sul 25-11.

Nel secondo set, la UYBA tenta di restare in partita con Obossa e Van Avermaet (3-3), ma Novara prende il largo con Ishikawa e Mims (10-6). Le difficoltà in ricezione delle ospiti permettono alle padrone di casa di mantenere un vantaggio costante (16-11). Mims è incontenibile e, nonostante qualche tentativo di rientro, Novara chiude agilmente 25-15.

Nel terzo set, la Igor parte subito forte con Aleksic al servizio (5-1). La UYBA cambia assetto inserendo Frosini e Howard, che provano a dare nuova energia (13-10). Novara, però, continua a difendere bene e a colpire con Ishikawa e Tolok (18-13). Nel finale, le padrone di casa amministrano senza problemi e un ace di Bosio chiude la partita sul 25-18.

Il tabellino

Igor Gorgonzola Novara – Eurotek UYBA Busto Arsizio 3-0 (25-11, 25-15, 25-18)

Igor Gorgonzola Novara: Villani, Bosio 2, Bartolucci ne, De Nardi (L), Fersino, Alsmeier ne, Ishikawa 13, Mims 14, Aleksic 8, Mazzaro 1, Tolok 15, Squarcini 3, Akimova ne

Eurotek UYBA Busto Arsizio: Howard 3, Pelloni (L), Van Der Pijl ne, Van Avermaet 4, Morandi, Lualdi 1, Sartori 1, Obossa 5, Frosini 4, Kunzler 3, Lazic 6, Boldini 1, Scola, Losco ne

Arbitri: Verracina – Puecher

Note. Novara: ace 7, errori 11, muri 6. UYBA: ace 0, errori 7, muri 4. Durata: 21′, 22′, 24′. Tot. 1h 16′