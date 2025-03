Al via la seconda edizione del Talent Day Confindustria Varese

Al via la seconda edizione del Talent Day di Confindustria Varese. Un evento organizzato congiuntamente dal Gruppo Giovani Imprenditori dell’Associazione e da Generazione d’industria, il progetto di orientamento ultradecennale rivolto agli studenti delle scuole tecnologiche ed economiche del territorio con l’obiettivo di rilanciare la cultura industriale e valorizzare il merito dei giovani.

Una giornata dedicata agli studenti delle classi quarte e quinte dei 17 Istituti tecnici economici e industriali della provincia di Varese e pensata per le aziende aderenti al Gruppo Giovani e al Progetto Generazione d’Industria.

I giovani nel corso della mattinata potranno svolgere delle simulazioni di colloqui di lavoro direttamente con imprenditori ed HR Manager di alcune realtà industriali del territorio. Obiettivo: costruire un dialogo one to one tra i responsabili delle aziende e gli studenti in procinto di diplomarsi e desiderosi di entrare a far parte del mondo del lavoro o in dubbio sull’Università o l’ITS a cui iscriversi per la prosecuzione degli studi.

L’appuntamento è per giovedì 13 marzo 2025, ore 9.00 Centro Congressi Ville Ponti – Piazza Litta, 2 (Varese)

Durante l’incontro sarà presente Randstad Italia, partner dell’evento, che organizzerà laboratori interattivi, ogni mezz’ora, in cui gli studenti potranno confrontarsi con i referenti dell’Agenzia per il Lavoro. “Gli errori da non fare: cinque consigli utili in fase di colloquio”. Questo il tema al centro dei laboratori.