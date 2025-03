Gli Ambulanti del Lago Maggiore tornano a Castellanza

L’appuntamento con “Gli Ambulanti del Lago Maggiore“, giunto alla sua terza edizione, si svolgerà domenica 16 marzo (dalle 8 alle 19) lungo via Don Testori, nell’area compresa tra Parco Cantoni e Villa Pomini e promette una giornata ricca di attrazioni per visitatori di tutte le età. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di Castellanza e patrocinata da Palazzo Brambilla, vedrà la partecipazione di numerosi espositori e attività. La Pro Loco, come di consueto, sarà presente con la sua rinomata area gastronomica dove sarà possibile gustare salamelle e hamburger preparati alla griglia. Per i più piccoli è previsto il “Mercatino dei Bambini” e un’area dedicata con giochi e attività ludiche che si svolgeranno durante tutta la giornata.

Tra le novità di quest’anno, l’associazione “Emozioni in Giardino” organizzerà uno scambio di semi, talee e piante, mentre gli appassionati di automobili potranno ammirare l’esposizione di auto storiche a cura di “Ruote Storiche Lainatesi”, associazione che promuove la passione per le ruote di una volta. Non mancheranno gli amici a quattro zampe grazie alla presenza della Protezione Civile di Rovello, che effettuerà dimostrazioni di salvataggio persone. Durante tutta la giornata saranno inoltre presenti hobbisti con le loro creazioni artigianali.

«Grazie alla Pro Loco e alla sua rete torna un appuntamento che ci auguriamo possa intercettare l’interesse dei cittadini alle soglie della primavera -ha commentato Davide Tarlazzi, assessore a Cultura e Istruzione di Castellanza-. Quest’anno poi si è scelto di animare una nuova arteria della nostra città, via don Testori, sfruttando le potenzialità offerte dai vicini giardini pubblici e da Villa Pomini con le sue mostre. Insomma, domenica 16 marzo non mancheranno i motivi per decidere di trascorrere un po’ di tempo libero a Castellanza incontrandosi per la strada o rilassandosi negli angoli verdi della città».

Per informazioni è possibile contattare l’organizzazione al numero 33497842560 o scrivere all’indirizzo mail mercatini.prolococastellanza@yahoo.it.