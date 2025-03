Guardia di Finanza in un cantiere navale sul Maggiore: scoperta un’evasione fiscale per 124.000 euro

I militari del servizio navale della Guardia di Finanza hanno scoperto un’evasione fiscale di un cantiere navale in una zona extra-portuale sulla sponda varesina del Lago Maggiore.

I militari della Sezione Operativa Navale hanno effettuato controlli in un’area che si estende per una superficie di circa 3.000 metri quadrati, comprensiva di una porzione demaniale – costituita dallo specchio d’acqua, scivolo di alaggio, strutture di contenimento per darsene e pontili galleggianti – e di un fabbricato costruito su area privata per esigenze commerciali connesse all’attività primaria di cantieristica navale.

Gli approfondimenti svolti dalle Fiamme Gialle hanno portato alla luce il mancato versamento di canoni demaniali per un totale di 24.000 euro, da parte del cantiere navale e di tributi locali (IMU) per oltre 100.000 euro da parte di una società immobiliare risultante proprietaria degli immobili accatastati nell’area oggetto del controllo.

L’evasione fiscale, ricorda la Guardia di Finanza, costituisce un ostacolo allo sviluppo economico, distorce la concorrenza e l’allocazione delle risorse, mina il rapporto di fiducia tra cittadini e Stato e penalizza l’equità, sottraendo spazi d’intervento a favore delle fasce sociali più deboli.