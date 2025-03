Incidente al Ciglione di Malpensa, interviene l’elisoccorso

Incidente sulla pista del Ciglione di Malpensa, celebre campo di gara di motocross in territorio di Cardano al Campo: intorno alle 10.30 del mattino è intervenuto in “codice rosso” anche l’elisoccorso, per prestare soccorso a un 59enne ferito (la foto è d’archivio).

Le operazioni di elisoccorso si sono svolte a poche centinaia di metri dalle piste di Malpensa. Oltre al mezzo aereo mobilitata anche un’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio.

L’uomo è stato trasferito in ospedale in “codice rosso”.