La Varesina ospita il Ciliverghe per sognare, Castellanzese a Breno per inseguire la salvezza

Domenica 23 marzo alle 14.30 torneranno in campo le squadre del Girone B di Serie D per disputare le partite della 32a giornata di campionato. Dopo la sosta dovuta alla Viareggio Cup, Varesina e Castellanzese scenderanno in campo per continuare a perseguire i rispettivi obiettivi. I rossoblù ospiteranno il Ciliverghe per alimentare il sogno promozione, mentre la Castellanzese sarà di scena a Breno per continuare a sperare nella salvezza diretta.

VARESINA – CILIVERGHE

I rossoblù sono di fatto rientrati nella corsa al primo posto, dopo la vittoria importantissima per 3-1 sul campo della capolista Ospitaletto, che ha permesso alla squadra di mister Marco Spilli di portarsi a sole cinque lunghezze dalla vetta. Sulla strada della Varesina c’è il Ciliverghe, per una sfida da non sbagliare assolutamente, perché in contemporanea si giocherà lo scontro diretto tra le prime due forze del campionato, Ospitaletto e Folgore Caratese. Le Fenici avranno quindi la possibilità di recuperare terreno nei confronti di almeno una delle due rivali. (foto: Scaringi/Varesina)

Dal canto suo, la squadra allenata da mister Riccardo Maspero ha invertito la rotta, dopo una parte intermedia di campionato molto negativa. Infatti nelle ultime sette partite, i gialloblu hanno raccolto ben 12 punti, frutto di quattro vittorie e tre sconfitte, i successi sono arrivati tutti tra le mura amiche. In questa stagione la formazione della provincia di Brescia ha vinto una sola volta lontano da Casa Cili. Nella gara di andata si era imposta la Varesina con un rotondo 3-0.

BRENO – CASTELLANZESE

La Castellanzese è attesa da un altro impegno cruciale in chiave salvezza, rappresentato dalla sfida in programma sul campo del Breno. I neroverdi dovranno cercare di dare continuità ai quattro punti raccolti nelle ultime due sfide contro Pro Palazzolo e Arconatese prima della sosta per cercare di inseguire la salvezza diretta, che è distante appena due punti. Dallo scorso 11 marzo mister Amedeo Mangone può contare su un elemento in più, perché è stato ingaggiato un nuovo difensore centrale, Filippo Brondi, rimasto svincolato dal luglio 2024 dalla formazione di Eccellenza toscana del Mobilieri Ponsacco.

Inoltre, il tecnico potrà contare anche sul figlio, Mattia Mangone, nel ruolo di vice allenatore. Per contro, il Breno scenderà in campo per consolidare la posizione di metà classifica e per riscattare la pesante sconfitta per 6-1, subita nell’ultimo turno sul campo del Crema.