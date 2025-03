“Pietre Magiche” è il nuovo singolo dell’artista varesino Davide Bauccio

Pietre Magiche è il nuovo singolo di Davide Bauccio, artista varesino classe ‘04 che, partendo dal suo territorio, sta costruendo un percorso ambizioso in grado di coinvolgere tutta l’Italia e tutte le generazioni attraverso le sue canzoni.

Prodotto dalla coppia autoriale AlOne e Riccardo Castiglioni, Davide Bauccio torna a soli due mesi dal precedente singolo con il nuovo lavoro discografico “Pietre Magiche”.

Un singolo caratterizzato da una forte identità, estremamente coerente all’Artista, dove melodia e poesia fanno da motore a un brano che racchiude in sé le principali caratteristiche musicali e personali di Davide Bauccio.

Elemento caratterizzante del brano è la partecipazione del coro, in questo caso un coro di bambini, che duetta con l’Artista sulle note di un ritornello esplosivo, portando l’ascoltatore a immergersi nel racconto della canzone e delle sue emozioni dove il sognatore che è in ciascuno di noi è pronto a riconoscere e ritrovare il valore del reciproco supporto nella persona che ci sta accanto semplicemente in uno sguardo quando, improvvisamente, gli occhi si trasformano in due pietre magiche.

“Pietre Magiche è un brano che mi smuove molto emotivamente perchè racchiude al suo interno un elemento molto presente nella mia quotidianità e a cui sono molto affezionato, ovvero i bambini, in grado di portare all’interno del brano una forte componente emotiva che sorprende, raccontando un’altra sfaccettatura di me. Con questo brano voglio sottolineare come ognuno di noi possa essere il “posto sicuro” di qualcun altro, soprattutto nel momento del bisogno, ritrovando negli occhi, le pietre magiche, gli elementi che salvano dalla realtà e dal mondo esterno”.

