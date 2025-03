Scossa al Varese, è divorzio con il direttore sportivo Montanaro

È il più classico dei fulmini a ciel sereno quello caduto oggi – martedì 4 marzo – in casa Città di Varese. La società biancorossa ha annunciato la risoluzione del contratto di Antonio Montanaro, il direttore sportivo arrivato l’estate scorsa a Masnago dal Bra, insieme all’attuale allenatore Roberto Floris.

Si tratta – spiega una nota del club – di una “risoluzione consensuale” del rapporto di collaborazione, quindi concordata con il diretto interessato. Anzi, per Montanaro il Varese ha parole positive: «Rimane immutato il rapporto di stima e amicizia con Antonio, al quale la società desidera esprimere un sentito ringraziamento per il lavoro svolto durante questi mesi e gli augura una carriera ricca di soddisfazioni e successi sportivi».

I motivi della decisione restano quindi, per il momento, coperti: nelle ultime settimane il Varese ha purtroppo perso terreno dalla capolista – proprio quel Bra da cui provengono Montanaro e Floris – e con la sconfitta di domenica scorsa a Tortona ha probabilmente detto addio alle ultime speranze di rimonta sull’unico piazzamento (il primo posto) che dà la promozione diretta in Serie C.