“Un’allegra arlecchinata” a Germignaga

Uno spettacolo per tutta la famiglia che, tra le famose “bastonate” e gli equivoci, assicura grande divertimento

“Un’allegra arlecchinata” è uno spettacolo per tutta la famiglia che, tra le famose “bastonate” e gli equivoci, assicura grande divertimento. A muovere Arlecchino e gli altri personaggi e a prestar loro voce ci sarà un’eccellente artista: Lucia Schierano.

Lo spettacolo è gratuito per i bambini residenti a Brezzo di Bedero, Castelveccana e Germignaga. € 5 per bambini residenti in altri Comuni e € 10 adulti.