Creatività alla Biblioteca di Ternate: arriva il laboratorio di Pasqua per bambini

Appuntamento sabato 12 aprile con un evento pensato per il divertimento di grandi e piccoli

La Biblioteca di Ternate con la collaborazione del comitato dei genitori di Ternate ha organizzato un evento speciale per grandi e piccini dedicato alla Pasqua. Sabato 12 aprile, i partecipanti potranno immergersi in un pomeriggio all’insegna della creatività.

Il laboratorio si svolgerà la Biblioteca di Ternate, situata in via A. Volta 6, e sarà arricchito dalle letture di Loredana. Saranno disponibili due turni, per permettere a tutti di partecipare: dalle 14:00 alle 16:00 e dalle 16:00 alle 18:00.

L’evento è gratuito. Per prenotarsi basta inviare un messaggio WhatsApp al numero 378 3071335 o compilare il modulo online a questo link.