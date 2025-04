“Dalla vigna al bicchiere”: un corso con Slow Food per scoprire l’anima del vino

Un viaggio attraverso territori, storie e sapori, guidati dalla voce autorevole di Slow Food. Parte il 6 maggio 2025 il ciclo di quattro incontri intitolato “Dalla vigna al bicchiere”, un corso dedicato alla cultura del vino e alla scoperta delle sue infinite sfumature, rivolto a curiosi, appassionati e degustatori consapevoli.

Gli incontri, condotti da Stefano Lattarini, sommelier AIS e docente Slow Food per il Master of Food Vino, si terranno tutti i martedì di maggio alle 18.30, e proporranno una riflessione approfondita sulla biodiversità vitivinicola italiana, mettendo in luce il legame profondo tra vitigno, territorio e lavoro dell’uomo.

Ogni serata prevede la degustazione guidata di quattro vini, selezionati per raccontare l’identità dei territori da cui provengono. Gli appuntamenti saranno così strutturati:

– 6 maggio – Le quattro facce del Nebbiolo: Nebbiolo, Barbaresco, Barolo, Sassella

– 13 maggio – Le quattro facce del Sangiovese: Brunello di Montalcino, Chianti Classico, Vino Nobile di Montepulciano, Morellino di Scansano

– 20 maggio – I grandi autoctoni rossi

– 27 maggio – I grandi autoctoni bianchi

Il percorso formativo permetterà ai partecipanti di apprendere le tecniche base di degustazione, conoscere le caratteristiche dei grandi vitigni italiani, riflettere sull’importanza di una viticoltura sostenibile e rispettosa del suolo e della biodiversità.

A ciascun partecipante verrà consegnata una borsa in tessuto con quattro bicchieri da degustazione. Saranno inoltre messe a disposizione tovagliette, tovaglioli, pane e grissini.

Quote di partecipazione

– € 155 per i soci Slow Food

– € 165 per i non soci



(Pagamento anticipato su conto Banca Etica – IBAN: IT73 S050 1810 8000 0002 0000 274 – causale: corso vini maggio 2025). Iscriviti qui per avere tutte le informazioni