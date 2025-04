Donne e finanza: a Galliate Lombardo un corso gratuito per l’empowerment economico

Due appuntamenti aperti alla cittadinanza, pensati in particolare per le donne e le ragazze, ma rivolti a chiunque desideri acquisire competenze per gestire le proprie risorse economiche in modo consapevole.

Martedì 6 maggio e martedì 20 maggio, dalle 18.30 alle 20, presso la Biblioteca Comunale di Galliate Lombardo (piazza Parrocchiale, 1), si terranno due incontri gratuiti di educazione finanziaria, organizzati da Soroptimist International Club di Varese con il patrocinio del Comune di Galliate Lombardo.

A condurre gli incontri saranno Maria Vittoria Caprara e Claudia Ermoli, esperte che guideranno i partecipanti in un percorso concreto, che mira a fornire strumenti utili per pianificare con maggiore consapevolezza le scelte economiche quotidiane, rafforzare le capacità decisionali individuali e prevenire forme di violenza economica.

Il Soroptimist International Club di Varese fa parte di un network internazionale che promuove da anni programmi volti all’empowerment femminile ed alla riduzione delle ineguaglianze. In particolare, per questo progetto ha collaborato con Banca d’Italia svolgendo corsi di sviluppo della conoscenza dei principi di base dell’educazione finanziaria, carente nella popolazione italiana soprattutto femminile.

«I dati più recenti collocano l’Italia tra le ultime posizioni in Europa in materia di alfabetizzazione finanziaria. Crediamo fortemente nell’educazione come strumento per l’autonomia delle persone: per questo ringraziamo Soroptimist International Club di Varese, parte attiva di questo impegno», così Anna Agosti, assessore alla cultura di Galliate Lombardo.

Per informazioni e per riservare un posto è possibile scrivere un messaggio whatsapp al numero 351 5280248.