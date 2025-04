“Giornata della Salute” a Luino: screening gratuiti e prevenzione per tutti

Domenica 11 maggio l’oratorio di Luino ospiterà la “Giornata della Salute”, un evento promosso dalla Croce Rossa di Luino e Valli, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione sanitaria attraverso una serie di screening gratuiti aperti a tutti i cittadini.

L’iniziativa gratuita, che si svolgerà dalle ore 9.00 alle 17.00, offrirà la possibilità di effettuare controlli fondamentali per il benessere e la salute: misurazione del colesterolo, della glicemia e della pressione, elettrocardiogrammi, controlli posturali, visite ortopediche e consulti diabetologici. Particolare attenzione sarà rivolta anche ai più piccoli, con una visita pediatrica disponibile nel pomeriggio e un controllo odontoiatrico disponibile per tutta la giornata.

Collaborano per la realizzazione di questa giornata oltre alle Infermiere Volontarie del Corpo militare della Croce Rossa anche i dottori: Franco Compagnoni, Edoardo Duratorre, Paolo Enrico, Giuseppe Citterio, Angelo Ferloni, Claudio Francesconi e Chiara Citterio.

Il programma:

tutto il giorno: elettrocardiogrammi, controlli posturali e misurazione del colesterolo, della glicemia e della pressione. Controllo odontoiatrico per bambini.

solo dalle 9 alle 12.30: visite ortopediche e consulti diabetologici

solo dalle 14 alle 17: visite pediatriche

«Questa giornata vuole essere un’occasione concreta per avvicinare le persone alla cultura della salute in modo semplice, gratuito e accessibile. Il nostro impegno è volto a costruire una comunità più sana e consapevole, con particolare attenzione ai bisogni di chi vive in contesti meno serviti. E’ stato fatto un lavoro di squadra per questa giornata tra il nostro team dedicato al sociale e quello dedicato al tema centrale della salute», commenta Luca Gentilini, presidente della Croce Rossa di Luino e Valli.

A sottolineare il valore continuativo di questi anni dell’iniziativa è Pierfrancesco Buchi, vicepresidente della CRI: «La “Giornata della Salute” si inserisce in un programma di screening che la nostra Croce Rossa organizza periodicamente, con un’attenzione particolare ai piccoli comuni montani. Portare la prevenzione nei territori più periferici è una delle nostre priorità, perché la salute deve essere un diritto davvero accessibile a tutti, ma su Luino c’è massima attenzione. Il nostro saper rispondere ai bisogno è garanzia di concretezza ed efficienza».

L’evento è realizzato grazie alla disponibilità degli spazi concessi da don Daniele e don Giuseppe.