​Instagram lancia “Edits”: la nuova app di video editing che vuole fare concorrenza a CapCut

Instagram ha ufficialmente rilasciato Edits, la sua nuova applicazione di video editing progettata per i creator, ora disponibile gratuitamente su dispositivi iOS e Android. Gli utenti che avevano effettuato il preordine hanno ricevuto la notifica di disponibilità nelle scorse ore.​

Annunciata per la prima volta a gennaio, Edits si propone come un’alternativa diretta a CapCut, l’app di editing video associata a TikTok. Tuttavia, secondo Adam Mosseri, responsabile di Instagram, Edits mira a offrire un’esperienza più completa per i creator, con strumenti avanzati e un’integrazione profonda con l’ecosistema di Instagram.​

Con Edits, Instagram entra con decisione nel mercato delle app di montaggio video per mobile. Non si propone di sostituire i software professionali, ma di diventare il compagno ideale per chi crea contenuti rapidi, curati e pensati per il pubblico social. U

Le caratteristiche principali di Edits

Editing preciso : consente modifiche con precisione al singolo fotogramma.

: consente modifiche con precisione al singolo fotogramma. Strumenti avanzat i: include animazioni generate da intelligenza artificiale, effetti green screen, sovrapposizioni video e ritaglio dei soggetti.

i: include animazioni generate da intelligenza artificiale, effetti green screen, sovrapposizioni video e ritaglio dei soggetti. Controlli della fotocamera : offre impostazioni per risoluzione, frame rate, gamma dinamica, flash e zoom.

: offre impostazioni per risoluzione, frame rate, gamma dinamica, flash e zoom. Effetti audio : migliora la chiarezza delle voci e riduce il rumore di fondo.

: migliora la chiarezza delle voci e riduce il rumore di fondo. Sottotitoli automatici : genera e personalizza didascalie per i video.

: genera e personalizza didascalie per i video. Analisi delle performance: fornisce un dashboard con dati su engagement, tasso di skip e suggerimenti per migliorare i contenuti .​

Una delle funzionalità distintive è la possibilità di esportare video senza watermark, offrendo ai creator contenuti puliti e professionali. Inoltre, Edits consente la collaborazione tra utenti, permettendo la condivisione di bozze e feedback in tempo reale.​