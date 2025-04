Seconda apertura di primavera della Serra Tropicale di Comerio

Nuova apertura della Serra Tropicale di Comerio per accogliere la primavera: l’appuntamento è per domenica 13 aprile dalle 10.00 alle 12.00 per una mattinata all’insegna della natura e del relax.

La visita prevede due turni di max 25 persone. La prenotazione è obbligatoria tramite questo link.

Sono già state previste altre aperture per domenica 4 maggio e domenica 22 giugno 2025.

Per prenotarsi in anticipo in una delle prossime date si può contattare la mail eventi@utopiatropicale.it.