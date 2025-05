A Castiglione Olona la rassegna musica elettroacustica “L’inCanto di Orfeo”

Sarà il Centro Storico di Castiglione Olona a fare da cornice a un evento dedicato alla scoperta di linguaggi sonori innovativi. Con il patrocinio del Comune di Castiglione Olona, prende il via “L’inCanto di Orfeo – Nuovi suoni da scoprire”, una rassegna che si propone di avvicinare il pubblico alla musica elettroacustica e alle sue affascinanti possibilità espressive.

L’iniziativa, promossa da Hamletsynthezed, si svolgerà presso il suggestivo spazio del Pio Luogo di Piazza Garibaldi 5, con l’eventuale spostamento presso l’Ex Sala Consiliare in caso di maltempo. Due gli appuntamenti in programma, pensati per offrire esperienze sonore intime e coinvolgenti.

Sabato 10 maggio alle ore 21.00, il protagonista sarà Max De Aloe, interprete raffinato che guiderà il pubblico attraverso le potenzialità dell’armonica cromatica, della fisarmonica e dei live electronics. Il suo approccio fonde tradizione e sperimentazione, valorizzando le sfumature del suono acustico arricchito dall’elaborazione digitale.

Domenica 18 maggio alle ore 18.00, spazio invece a Zeno Gabaglio, violoncellista e compositore, che presenterà un percorso sonoro caratterizzato dall’incontro tra le corde del violoncello e le suggestioni offerte dall’elettronica dal vivo. Un’esplorazione che promette di sorprendere e avvolgere l’ascoltatore.

La rassegna si distingue per la volontà di far conoscere la musica elettroacustica in solo, un ambito in cui l’artista gestisce autonomamente ogni aspetto dell’esecuzione. Attraverso strumenti come il campionamento, i loop, l’effettistica e la diffusione immersiva, la musica diventa un laboratorio creativo in grado di superare le barriere di genere e mercato. Il risultato è un’esperienza di ascolto libera e autentica, in cui la personalità di ciascun interprete emerge in tempo reale.

L’ingresso agli eventi è gratuito, a sottolineare la vocazione inclusiva e divulgativa di un progetto che invita tutti a scoprire il fascino delle nuove frontiere sonore.