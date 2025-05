“Retro Mixtape”: una serata tra musica anni ’70, ’80 e ’90, birra e street food

Sabato 17 maggio al Circolo di Casbeno va in scena il meglio degli anni d’oro della musica. Con “Retro Mixtape”, la serata promette un tuffo nel passato tra le hit indimenticabili dei decenni ’70, ’80 e ’90, selezionate da Magash Sound, garanzia di ritmo e atmosfera coinvolgente.

L’appuntamento è per sabato sera alle ore 20 in via Milazzo 35, a Varese, nel cuore del quartiere di Casbeno. Un’occasione per ballare e cantare, ma anche per gustare sapori autentici: il menù prevede birra a volontà, arrosticini, salamelle, patatine e fritto misto di pesce.

L’evento, pensato per chi ha voglia di divertirsi in compagnia e respirare il fascino delle serate vintage, unisce musica, convivialità e gusto in un mix perfetto.

La prenotazione è consigliata: per info contattare il numero 0332 312247. Un’occasione imperdibile per ritrovare le atmosfere delle serate di una volta, con il valore aggiunto dell’accoglienza del Circolo di Casbeno.

CONTATTI

Circolo di Casbeno

Via Milazzo, 35, 21100 Varese VA

T: 3450055401

Facebook

Immagine generata con l’intelligenza artificiale