Dall’Islanda all’Iran: il mondo raccontato con zaino, camera e drone

C’è un momento, prima che la videocamera si accenda, in cui nasce davvero la storia. È lì che si concentra l’essenza del racconto di Dario Tubaldo, filmmaker e regista abituato a esplorare le terre più estreme, dalla solitudine glaciale dell’Islanda ai silenzi polverosi dell’Iran.

Sarà lui il protagonista dell’incontro “Dall’Islanda all’Iran: raccontare il mondo con zaino, camera e drone”, in programma lunedì 19 maggio alle ore 21:00 a Materia Spazio Libero, in via Confalonieri 5 a Sant’Alessandro di Castronno.

Un appuntamento per chi ama viaggiare, raccontare, esplorare. O semplicemente lasciarsi ispirare da chi sceglie l’avventura come linguaggio. Tubaldo guiderà il pubblico tra 800 chilometri in bikepacking, salite al limite e deserti remoti, con una narrazione che si costruisce ben prima della partenza, fatta di mappe, strumenti, intuizioni e ascolto.

Il suo racconto non si limita alla tecnica: è un invito a vedere le storie prima ancora di viverle, a trasformare l’esperienza in emozione, a scegliere la lente più giusta – non solo quella della camera – per leggere il mondo.