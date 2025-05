Scontro tra due auto a Laveno Mombello: tre feriti in ospedale

Un violento incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 14 maggio a Laveno Mombello, in via Luino. Due automobili si sono scontrate frontalmente lungo un tratto urbano della strada, provocando il ferimento di tre persone.

L’allarme è scattato alle ore 15:30. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Varese per mettere in sicurezza i veicoli incidentati e prestare assistenza ai soccorritori. Le operazioni si sono svolte in collaborazione con i sanitari del servizio di emergenza-urgenza (SOREU Laghi) e con il supporto dei Carabinieri della compagnia di Luino, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

A bordo delle vetture coinvolte sono rimaste ferite tre persone: un uomo di 33 anni e due donne, rispettivamente di 33 e 49 anni. Tutti e tre sono stati soccorsi in codice giallo e trasportati all’ospedale di Luino. Sul posto sono intervenuti un mezzo di soccorso avanzato (MSA2) e due ambulanze base (MSB) della Croce Rossa e di altre associazioni del territorio.

Le immagini dell’incidente mostrano la gravità dell’impatto, con entrambi i veicoli fortemente danneggiati nella parte anteriore. La strada è rimasta temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi.