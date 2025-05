“Sotto il cielo di Gaza”: a Cardano l’incontro con le storie dal territorio assediato

Il Circolo Quarto Stato di Cardano al Campo apre eccezionalmente le sue porte nella serata di mercoledì 14 maggio per ospitare la presentazione del libro “Sotto il cielo di Gaza”, pubblicato da edizioni La Meridiana.

A partire dalle ore 21.00, gli autori Nandino Capovilla ed Elisabetta Tusset saranno presenti per raccontare la genesi di un testo intenso e necessario, nato dall’ascolto delle voci dell’OCHA – l’Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari – e dalle testimonianze raccolte sul campo in Palestina.

Il libro intreccia storie, memorie e riflessioni giuridiche con le preghiere di Michel Sabbah, patriarca emerito di Gerusalemme, per restituire umanità e volto alle vittime dell’occupazione. Una narrazione profonda che invita a riflettere, a pregare e a «scucire la bocca per dire la verità», come scriveva don Tonino Bello.

Nandino Capovilla, parroco a Marghera e già coordinatore nazionale di Pax Christi Italia, è un volto noto al Circolo Quarto Stato, dove è stato ospite in passato e dove è sempre tornato con spirito di dialogo e condivisione. Con lui, Elisabetta Tusset, insegnante e attivista, impegnata da anni in progetti di inclusione sociale e nel racconto delle storie di chi vive ai margini e nei luoghi di conflitto. [klefoto id=1868776]

Un’occasione preziosa per comprendere il conflitto israelo-palestinese da una prospettiva umana, civile e anche spirituale.

Ingresso libero, senza prenotazione.

La presentazione inizia alle 21, il circolo apre alle 20.30, solo con il banco, non è garantita la cucina.