Tragedia in un cantiere a Milano: muore operaio 24enne cadendo dal terzo piano

Un giovane operaio di 24 anni, di origini kosovare, ha perso la vita questa mattina poco dopo le 9.30 in un tragico incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere condominiale in via Edoardo Bassini 39, a Milano.

La vittima, dipendente di un’azienda del bresciano, sarebbe precipitata dal terzo piano per cause ancora in fase di accertamento. Un secondo operaio, presente al momento dell’incidente, è rimasto illeso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di piazzale Cuoco, insieme ai tecnici di ATS, carabinieri, polizia locale e personale del 118. I vigili del fuoco stanno attualmente mettendo in sicurezza l’area, procedendo alla rimozione del materiale pericolante.