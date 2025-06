A Grantola si vive un bellissimo sogno: i tempi del tram e della belle époque

Sono passati settant’anni dalla scomparsa del “tram bianco” dalle verdi valli varesine. Alla ex chiesa di San Carlo un incontro con Paolo Ricciardi e Gianfranco Benzoni fa rivivere le atmosfere d’antan

Una serata per rivivere “un bellissimo sogno”, i tempi in cui le verdi valli sopra Varese erano luogo di villeggiatura, con i milanesi (e non solo) che salivano con il “tram bianco”.

L’appuntamento è per sabato 14 giugno (ore 21) all’ex chiesa di San Carlo nel paesino di Grantola, una delle località dove arrivava il trenino. La serata è pensata per celebrare i 70 anni dalla chiusura della linea del trenino, nel 1955. Il 28 febbraio di quell’anno chiudeva il tratto Ghirla-Varese, ultimo rimasto di una rete che un tempo proseguiva su Ponte Tresa a Est e Luino a Ovest, servendo gli abitati delle valli.

Ospiti della serata saranno Paolo Ricciardi e Gianfranco Benzoni, appassionati di storia locale e trasporti, custodi di un vasto archivio che ricostruisce tutto un mondo scomparso: il tram, i tranvieri, celebri locali pubblici e ville, i personaggi dei paesi, tutto il mondo della “villeggiatura”, una forma di uso del tempo libero che creava legami profondi ed era così diversa dal turismo mordi-e-fuggi che porta oggi a “collezionare” le bandierine dei Paesi visitati in giro per il mondo, con viaggi durati magari solo un paio di giorni.

La serata sarà un vero e proprio viaggio lungo i binari del tram, ma ci saranno documentari storici degli anni 20/30 della Belle époque, potremmo osservare Varese e i suoi dintorni con occhi diversi.

L’organizzazione è di Pro Loco Grantola e Amici della San Carlo.