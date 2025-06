All’Ospedale di Gallarate nasce il Polo di Elettrofisiologia

Al via ieri il Polo di Elettrofisiologia nell’Ospedale di Gallarate: attualmente gestito da quattro specialisti, l’organico arriverà a sette entro la fine dell’anno. Il Polo di Elettrofisiologia offre tutte le prestazioni per la diagnosi e la cura delle aritmie cardiache sopraventricolari e ventricolari e della sincope per causa cardiovascolare.

«Curiamo le aritmie del cuore (se batte troppo lentamente, utilizziamo il pacemaker senza fili o con), se il ritmo è troppo elevato, proponiamo una cura interventistica con l’ablazione, che ha meno effetti collaterali rispetto ai farmaci», queste le parole del dottor Fabio Barlocco, Direttore del Dipartimento di Area Cardiovascolare dell’ospedale gallaratese.

Nel nosocomio di Gallarate si trovano, attualmente, due sale angiografiche dedicate.