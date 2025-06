“Ciao papà, mancherai nelle piccole e nelle grandi cose”. Commozione e dolore nel giorno dell’ultimo saluto a Leonardo Puggioni a Casciago

La chiesa di Casciago gremita di dolore e commozione per l’ultimo saluto a Leonardo Puggioni, 55 anni, deceduto in seguito ad un incidente in moto a Morosolo lo scorso giovedì 29 maggio.

Galleria fotografica Il funerale di Leonardo Puggioni a Casciago 4 di 4

Vicino ai parenti, ai genitori, alla moglie Sandra e ai fratelli di Leonardo tanti amici, tanti musicisti e gestori di locali che lo hanno incontrato in questi anni di concerti e serate in tutta la provincia con i suoi Decanter, la sua band. E poi tantissimi giovani e giovanissimi, amici e compagni di sport e scuola dei figli di Leonardo e Sandra, Daniele, Flavia e Aitana, accompagnati dai genitori, dai professori e dagli insegnanti, in un ultimo giorno di scuola decisamente triste e carico di commozione.

Don Emilio Rimoldi, parroco di Casciago, ha ricordato Leonardo nella sua omelia, ricordando che è la memoria di chi ci ha lasciato a restare per sempre viva, l’esempio che ha lasciato sulla terra, “guardando al futuro seppur in un momento difficile e di dolore affidandosi alla fede e a Gesù. L’amore che Leonardo ha testimoniato rimane, è il tratto della vita che resterà per sempre”.

Al termine della messa è stata letta una lettera di Flavia, la figlia, che ha ricordato momenti di vita tra la commozione di tutta la chiesa, seguita da un grande applauso: “Ricorderò sempre il basso suonato a fine giornata, le chiacchierate, eri una bella persona, che faceva sentire felice la famiglia, con una risata, un gesto, una parola. Il tuo sorriso mi scaldava il cuore, mi mancherà svegliarci insieme e dirci ti voglio bene, anche quando ero arrabbiata e mi dicevi che ero una ruffiana. Eri un padre fantastico. Mercoledì ti abbiamo ricordato alla partita di pallavolo, sei stato con me in campo, cercherò di stare vicina alla mamma, a Dani e ad Aitana”.