Giancarlo Sangregorio: tracce, impronte e visioni al Castello di Masnago

Un secolo di forme, materia e pensiero. È questo il filo conduttore della conferenza “Tracce, impronte, visioni” in programma domenica 8 giugno alle ore 11 presso il Castello di Masnago a Varese. L’appuntamento, inserito nelle celebrazioni ufficiali del centenario della nascita di Giancarlo Sangregorio (1925-2025), offrirà un’occasione di riflessione sull’opera e sull’eredità di uno dei protagonisti più intensi e visionari della scultura italiana del Novecento.

L’incontro, a ingresso libero fino a esaurimento posti, vedrà la partecipazione di figure di spicco del panorama culturale e istituzionale. Tra i relatori: Enzo Laforgia, assessore alla Cultura del Comune di Varese; Silvia Vacca, conservatrice del Museo d’Arte Moderna e Contemporanea del Castello di Masnago; Francesca Marcellini, responsabile della Fondazione Sangregorio; Lorella Giudici, curatrice dell’archivio Sangregorio e del progetto Centenario; e Debora Ferrari, curatrice della mostra “Impronte” in Sala Veratti, collegata alla SOMS.

L’appuntamento si inserisce in un ampio programma di iniziative che abbraccia simbolicamente territori cari all’artista — da Milano alle Apuane, dal Lago Maggiore alle Fornaci di Cunardo — e approda a Varese, dove Sangregorio ha lasciato un segno indelebile nella Pinacoteca Civica.

La conferenza non sarà solo l’occasione per ripercorrere la parabola artistica e umana di Sangregorio, ma anche per raccontare la trama di relazioni e luoghi che hanno alimentato la sua poetica. A corredo dell’evento, sarà esposta l’opera “Plinto Umano III” (1970) — un suggestivo assemblaggio di granito, marmo e legno (72x57x23,5 cm) — testimonianza della costante ricerca dell’artista sul dialogo tra materia e forma.

Per informazioni: info@fondazionesangregorio.it

Castello di Masnago – via Cola di Rienzo, Varese.