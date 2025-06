Guasto alla rete dati Enav: cieli chiusi su Malpensa, Linate, Bergamo e Torino

Un guasto alla rete E-Net del centro di controllo radar di Milano ha fermato questa sera, sabato 28 giugno, tutti i voli su Lombardia, Piemonte e Liguria.

Poco dopo le 21 lo spazio aereo dell’Italia nord-occidentale si è improvvisamente svuotato. Nessun aereo in arrivo o in partenza da alcuni dei principali aeroporti della zona ha potuto volare. Decine di voli sono stati cancellati, ritardati o costretti a tornare agli scali di origine, con problemi per migliaia di passeggeri.

Un malfunzionamento della rete E-Net, il sistema che collega i centri radar e le torri di controllo con gli aeroporti e gli aeromobili gestito da Enav, ha bloccato tutte le operazioni della sala radar di Milano che gestisce i movimenti in quota per l’intera area nord-occidentale, coinvolgendo Lombardia, Piemonte e Liguria. Interessati dal blackout radar gli aeroporti di Milano Malpensa, Linate, Bergamo-Orio al Serio, Torino Caselle e Genova Cristoforo Colombo.

I tecnici Enav sono al lavoro per individuare l’origine del guasto e ripristinare il servizio.