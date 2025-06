Italia Viva rinnova il supporto alla candidatura di Ilaria Pagani in occasione del ballottaggio per Saronno

Italia Viva, che partecipando alla civica “Insieme per crescere” ha appoggiato la candidatura di Ilaria Pagani sindaca di Saronno, rinnova la sua fiducia alla candidata del Partito democratico.

«Riteniamo, come Italia Viva, di aver messo a disposizione di Ilaria Pagani e della lista “Insieme per crescere” candidature che si richiamano a criteri che sono fondamentali per il buon governo di Saronno: competenza, motivazione, entusiasmo e rappresentatività sia sociale che territoriale -. scrivono in una nota la presidente di Italia Viva Saronno Rita Romano e il presidente provinciale Salvino Reina – Con queste caratteristiche la candidatura di Ilaria Pagani rappresenta una forza capace di governare la città e di riuscire ad armonizzare al meglio le qualità che questa coalizione ha e che la città può esprimere».

«Invitiamo quindi tutti i saronnesi a recarsi alle urne il prossimo fine settimana per sostenere la candidatura di Ilaria Pagani al ballottaggio e per dare continuità e forza all’operato da lei svolto in questi anni caratterizzato dalla concretezza delle azioni e dal continuo ascolto della comunità saronnese. La sua azione amministrativa si è sempre contraddistinta per la competenza, per l’ascolto e per il pragmatismo e la sua candidatura è sostenuta da persone competenti e motivate che sapranno incidere nella vita dei cittadini attraverso la concretezza della loro azione amministrativa. Siamo fermamente convinti che attraverso la buona amministrazione che Ilaria Pagani e la sua squadra sapranno offrire a Saronno, la buona politica tornerà ad incidere nella vita dei saronnesi attraverso un miglioramento dei servizi e quindi della qualità della vita».