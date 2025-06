Malattia: licenziamento con certificato medico in ritardo

Con l’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro (firmato lo scorso 17 aprile e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio) sono operativi i nuovi contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi. Di seguito l’approfondimento sul tema proposto dallo Studio Arancio Cislaghi di Varese.

L’adempimento degli obblighi formativi prevede adesso nuove scadenze:

formazione obbligatoria per datori di lavoro , da completare entro il 23 maggio 2027;

, da completare entro il 23 maggio 2027; aggiornamento per i preposti , da aggiornare entro il 23 maggio 2026 se dall’ultimo aggiornamento sono passati più di due anni;

, da aggiornare entro il 23 maggio 2026 se dall’ultimo aggiornamento sono passati più di due anni; formazione per ambienti confinati , da concludere entro il 23 maggio 2026;

, da concludere entro il 23 maggio 2026; formazione per nuove attrezzature, da completare entro il 23 maggio 2026.

Per quanto concerne la validità dei crediti formativi per i corsi già svolti, invece, sono riconosciuti: