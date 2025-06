Mv Agusta apre la Schiranna per festeggiare gli 80 anni della sua leggenda

Due giorni di porte aperte in uno degli stabilimenti motociclistici più storici e significativi del mondo: la MV Agusta della Schiranna. Il marchio varesino, leggendario se pensiamo all’enorme palmares mondiale raccolto tra gli anni Cinquanta e gli anni Settanta, compie i suoi primi e talvolta travagliati 80 anni di vita e li festeggia aprendo al pubblico il proprio “scrigno”.

L’evento è previsto tra sabato 21 e domenica 22 giugno e comprende una serie di iniziative a partire dal 29° Revival MV Agusta, ospitato in via d’eccezione proprio alla Schiranna e non a Cascina Costa di Samarate, dove la casa motociclistica venne fondata il 19 gennaio del 1945. Sarà possibile provare su strada i modelli più recenti della gamma MV Agusta e ammirare pezzi unici della collezione storica.

Oltre all’80° anniversario, saranno celebrati anche il risultato colto dal Team Extreme, migliore squadra del CIV (Campionato Italiano Velocità) 2024 e gli 80 anni di Gianfranco Bonera, pilota di MV negli anni Settanta che si impose in un GP d’Italia tra le 500 in sella alla moto varesina nel 1974, quando fu secondo nella classifica iridata alle spalle del compagno di colori Phil Read.

L’ingresso allo stabilimento varesino è gratuito (l’apertura è prevista tra le ore 10 e le 18) ed è possibile prenotare il proprio posto CLICCANDO QUI. Le visite guidate all’azienda e i test ride potranno invece essere prenotati direttamente in loco durante le due giornate dell’evento.